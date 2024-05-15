У Херсоні кількість постраждалих унаслідок авіаудару зросла до 19 осіб - голова ДВА

У Херсоні кількість постраждалих унаслідок ворожого авіаудару зросла до 19 осіб, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На 18:00 стало відомо про ще одну травмовану. Таким чином унаслідок авіаудару в Херсоні отримали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 18 поранених, троє з них перебувають у важкому стані.