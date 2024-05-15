Події

18:27 15.05.2024

У Херсоні звернулася по допомогу ще одна постраждала внаслідок авіаудару - голова МВА

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У Херсоні до медиків звернулася ще одна постраждала внаслідок російського авіаудару. У неї вибухова травма і садна, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Поранення жінка дістала внаслідок російського авіаудару по житлових кварталах Херсона сьогодні близько 14:30. Отже, на цей час вже 18 поранених", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 17 постраждалих, зокрема 15-річного підлітка.

Теги: #авіаудари #херсон

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