У Херсоні звернулася по допомогу ще одна постраждала внаслідок авіаудару - голова МВА

У Херсоні до медиків звернулася ще одна постраждала внаслідок російського авіаудару. У неї вибухова травма і садна, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Поранення жінка дістала внаслідок російського авіаудару по житлових кварталах Херсона сьогодні близько 14:30. Отже, на цей час вже 18 поранених", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 17 постраждалих, зокрема 15-річного підлітка.