У Миколаєві кількість постраждалих від ракетного удару збільшилася до 6 осіб - ДСНС

Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ранкових ракетних ударів російських окупантів зросла до шести осіб, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ворог завдав удару по Миколаєву. Попередньо, відомо вже про шістьох постраждалих", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграмі у середу.

Повідомляється, що пожежу, яка виникла після ракетного удару, вже ліквідовано. "Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося, у Миколаєві в середу вранці було зафіксовано два "прильоти" після оголошення про загрозу застосування РФ балістичної зброї. Раніше повідомляли про п'ятьох постраждалих.