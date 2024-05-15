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15:45 15.05.2024

У Херсоні поранено п'ятьох людей після авіаційного удару РФ - попередня інформація

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У Херсоні поранено п'ятьох людей після авіаційного удару РФ - попередня інформація

Унаслідок авіаційного удару по центру Херсона поранено, за попередньою інформацією, п'ятьох осіб, пошкоджено будинки та автомобілі, виникла пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 14:30 ворожа авіація завдала удару по Херсону. У Центральному районі пошкоджено будинки, машини, виникла принаймні одна пожежа. Є поранені. Попередньо, йдеться про п'ятьох людей. Одну травмовану госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Інформація уточнюється", - додав Мрочко.

Теги: #удар #херсон #постраждалі

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