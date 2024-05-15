Грузія підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, під час якої вона підтвердила участь своєї країни в інавгураційному Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня.

"Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру. Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", - написав Зеленський у мережі Х.

У свою чергу лідерка Грузії подякувала президенту України за солідарність і незмінну підтримку грузинського народу. "Наше спільне майбутнє - в Європі!" - написала вона в мережі Х.