Події

15:25 15.05.2024

Грузія підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

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Грузія підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, під час якої вона підтвердила участь своєї країни в інавгураційному Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня.

"Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру. Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", - написав Зеленський у мережі Х.

У свою чергу лідерка Грузії подякувала президенту України за солідарність і незмінну підтримку грузинського народу. "Наше спільне майбутнє - в Європі!" - написала вона в мережі Х.

Теги: #саміт_миру #грузія

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