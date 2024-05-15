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12:41 15.05.2024

На харківському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування - Генштаб ЗСУ

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На харківському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування - Генштаб ЗСУ
Фото: 117 ОМБр

У районі Вовчанська підрозділи Сил оборони виявляють групи противника з метою недопущення його закріплення в північній частині міста, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 11:30 середи.

"На харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що українськими підрозділами "за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ".

"Крім того, - повідомляє Генштаб, - наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій".

Загалом від початку наступальних дій ворога на харківському напрямку 10 травня втрати в живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

Теги: #генштаб_зсу #харківський #ситуація

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