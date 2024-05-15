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12:12 15.05.2024

Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

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Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

На українсько-польському кордоні в напрямку виїзду з України збільшився потік осіб і транспорту - черги спостерігаються на пунктах пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" і "Рава-Руська", повідомляє Державна прикордонна служба (Держприкордонслужба).

"Збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзд з України. Протягом останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту. Накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" і "Рава-Руська", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в середу.

Повідомляється, що наразі найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові". "З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - зазначено в повідомленні.

Теги: #польща #україна #пункти_пропуску

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