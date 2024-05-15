СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську

Співробітники Служби безпеки України затримали шістьох агентів російських окупантів - коригувальників подвійного удару ракетними комплексами "Іскандер" по багатоповерховому житловому будинку в місті Покровську Донецької області.

"Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки рф. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами й коригували обстріли регіону", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

В українській спецслужбі уточнюють, що, зокрема, за наводкою фігурантів 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровську. Тоді під час першої атаки окупанти влучили в багатоквартирний будинок, а після прибуття на місце події поліцейських і рятувальників завдали повторного удару. "Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення", - нагадують у СБУ.

Крім того, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на авдіївському напрямку: фігуранти поодинці обходили місцевість, намагаючись приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

За інформацією СБУ, особу куратора з військової розвідки РФ також встановлено. "Саме він створив і дистанційно керував агентурною групою, до якої входили шість жителів Покровського району", - інформують у спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігурантів за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Зловмисники перебувають під вартою.