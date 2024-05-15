Події

10:35 15.05.2024

СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську

2 хв читати
СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську

Співробітники Служби безпеки України затримали шістьох агентів російських окупантів - коригувальників подвійного удару ракетними комплексами "Іскандер" по багатоповерховому житловому будинку в місті Покровську Донецької області.

"Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки рф. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами й коригували обстріли регіону", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

В українській спецслужбі уточнюють, що, зокрема, за наводкою фігурантів 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровську. Тоді під час першої атаки окупанти влучили в багатоквартирний будинок, а після прибуття на місце події поліцейських і рятувальників завдали повторного удару. "Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення", - нагадують у СБУ.

Крім того, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на авдіївському напрямку: фігуранти поодинці обходили місцевість, намагаючись приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

За інформацією СБУ, особу куратора з військової розвідки РФ також встановлено. "Саме він створив і дистанційно керував агентурною групою, до якої входили шість жителів Покровського району", - інформують у спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігурантів за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Зловмисники перебувають під вартою.

Теги: #сбу #затримання #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 14.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

13:46 13.05.2024
СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

13:29 13.05.2024
СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

11:32 13.05.2024
Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело

Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело

10:38 13.05.2024
СБУ затримала навідника, який готував ракетні удари по Рівненщині

СБУ затримала навідника, який готував ракетні удари по Рівненщині

11:09 10.05.2024
СБУ затримала ворожого інформатора, який готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ

СБУ затримала ворожого інформатора, який готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ

07:15 10.05.2024
Правоохоронці затримали зловмисника у Броварах за погрози з ножем

Правоохоронці затримали зловмисника у Броварах за погрози з ножем

13:48 08.05.2024
СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

13:39 07.05.2024
СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

10:34 06.05.2024
СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано - ОСУВ "Хортиця"

Мережеві оператори повідомляють про скасування ранкових екстрених відключень світла в Україні

У Києві зранку введено графіки аварійних відключень електропостачання

У всіх регіонах України 15 травня з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення

Сили оборони за добу ліквідували 1510 окупантів

ОСТАННЄ

Спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано - ОСУВ "Хортиця"

Бідний закликає ОБСЄ розглянути питання мілітаризації дітей на окупованих РФ територіях

Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ

Проведено обшуки провідних вітчизняних виробників тютюну, виявлено докази нелегальної діяльності - Гетманцев

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей - ОВА

Мережеві оператори повідомляють про скасування ранкових екстрених відключень світла в Україні

У Львові понад 20 людей застрягли в ліфтах під час відключень світла ввечері та вранці

Окупанти обстрілюють Херсон - обладміністрація

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано майже вісім тисяч людей

За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА