Події

07:14 15.05.2024

Війська РФ за добу завдали 268 ударів по Запорізькій області, є руйнування

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Війська РФ за добу завдали 268 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Війська РФ за добу з різних видів зброї завдали 268 ударів по населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Протягом доби окупанти 268 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. 94 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Малинівку, Левадне і Роботине. 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними глави ОВА, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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