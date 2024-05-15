На харківському напрямку в районах Лук'янців і Вовчанська ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції, бої тривають - Генштаб

На харківському напрямку біля Лук'янців і Вовчанська, унаслідок вогневого впливу і штурмів противника, для збереження життя наших військовослужбовців, підрозділи перемістилися на вигідніші позиції, бої тривають, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 23.00 вівторка.

У Генштабі підкреслюють, що ворог концентрував свої зусилля в Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

"Від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронамі-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіяв авіацію - російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекине (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

"На окремих ділянках, у районах Лук'янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, задля збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат підрозділи здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають.Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитися.Проводяться контратакувальні дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що під час бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні становлять 162 військовослужбовці, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - М'ясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка.Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, як повідомляє Генштаб, наші війська відновили втрачені раніше позиції і поліпшили тактичне положення на окремих напрямках.

"На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка - Іванівка та Житлівка - Терни. Втрат позицій не допущено", - підкреслили в Генштабі.

На Північному напрямку наші війська відбили 5 атак противника на напрямках Золотарівка - Івано-Дар'ївка, Миколаївка - Спирне, Веселе - Верхньокам'янське, тривають 4 бойові зіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка, Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка, Миколаївка - Біла Гора, тривають 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено.

Генштаб зазначає, що "наші війська проводили заходи щодо поліпшення тактичного положення, що мали успіх".

На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське - Євгенівка, Архангельське - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине - Соловйове, Новобахмутівка - Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка - Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Піски - Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень.

"Під час боїв, унаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців і поліпшення тактичного положення", - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар'їнка - Георгіївка, Славне - Новомихайлівка, тривають 2 бойові зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Заповітне Бажання - Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, що мали успіх.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.

Також, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ, "по всій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, знищувати його особовий склад і техніку. Загалом від початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб убитими і пораненими, 251 одиницю озброєння і військової техніки".