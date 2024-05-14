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20:49 14.05.2024

Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

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Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн не виключає, що Штати можуть призупинити фінансову допомогу Грузії, якщо ухвалений грузинським парламентом закон "Про прозорість іноземного впливу" не буде погоджено зі стандартами Євросоюзу.

"Якщо цей закон залишиться в такому вигляді і не буде погоджений зі стандартами ЄС, якщо побачимо ослаблення демократії, якщо побачимо, що є насильство щодо мирних демонстрантів, то з боку США, звісно ж, будуть певні обмеження. Насамперед ці обмеження стосуватимуться фінансів, а також поїздок конкретних людей, які відповідальні за ці дії", - сказав О'Браєн на пресконференції у вівторок.

Він заявив, що закон не відповідає тим стандартам, що є в ЄС. За словами О'Браєна, якщо закон не зміниться, щоб задовольнити норми і стандарти ЄС, і якщо риторика з боку грузинської влади проти США і Заходу триватиме, "це буде небезпечно й ризиковано для наших двосторонніх відносин".

Помічник держсекретаря нагадав, що США виділили Грузії як допомогу $390 млн, частину з яких буде спрямовано на військові й оборонні питання, частину – на економічні, частину – на посилення громадянського суспільства, але надання цієї допомоги може опинитися під питанням, якщо влада Грузії розглядатиме США як противника.

О'Браєн перебуває з візитом у Тбілісі.

Теги: #допомога #сша #грузія

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