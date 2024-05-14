Генштаб ЗС України: Ситуація на фронті залишається складною, армія РФ активізувалася на краматорському напрямку, зберігаючи тиск на покровському

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті залишається складною - противник активізувався на краматорському напрямку, здійснивши 21 атаку, високою залишається інтенсивність боїв на покровському напрямку, де відбулося 40 атак ворога - найбільше поблизу Новоолександрівки, Нетайлового й Соловйового, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 19:00 вівторка.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, за підтримки авіації, інтенсивно атакує наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Сумської області. "Сьогодні загарбники завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки", - додають у Генштабі.

У повідомленні йдеться, що на харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. "Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів упродовж поточної доби тут становили близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М'ясожарівки. На сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Роздолівки.

"На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21. Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіяв 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських захисників. Найбільше - в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що на курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля біля Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки. "На Придніпровському напрямку сьогодні ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринків, успіху не мав", - зазначає Генштаб.

На лиманському, торецькому, времівському, гуляйпільському та оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

"Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки", - наголошується в повідомленні.