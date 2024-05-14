Події

10:45 14.05.2024

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

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Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Американський пакет військової підтримки, раніше узгоджений Конгресом США, незабаром прибуде в Україну, заявив державний секретар США Естонії Блінкен під час візиту до Києва.

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - заявив Блінкен під час протокольної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

Теги: #блінкен #військова_допомога #сша

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