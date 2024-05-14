Події

08:28 14.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий і двоє поранених - Прокудін

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий і двоє поранених - Прокудін

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є загиблий і двоє поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав та Осокорівка. Також ворог завдав ракетного удару балістикою по Херсону", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад і припортову інфраструктуру. Пошкоджено господарські будівлі та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 2 дістали поранення, додав очільник ОВА.

Тим часом, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони на Херсонщині знищили 2 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 14.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей

08:54 14.05.2024
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

08:20 14.05.2024
Російські війська за добу понад 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу понад 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

07:37 14.05.2024
Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області

19:04 13.05.2024
Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

17:53 13.05.2024
Кількість поранених у Вовчанську зросла до 5 людей - прокуратура

Кількість поранених у Вовчанську зросла до 5 людей - прокуратура

15:09 13.05.2024
У Вовчанську та Липцях через ворожі обстріли постраждали четверо мирних жителів - Харківська ОВА

У Вовчанську та Липцях через ворожі обстріли постраждали четверо мирних жителів - Харківська ОВА

14:52 13.05.2024
Через ворожий обстріл у Тягинці постраждала місцева жителька - Херсонська ОВА

Через ворожий обстріл у Тягинці постраждала місцева жителька - Херсонська ОВА

10:43 13.05.2024
У Донецькій області через обстріли загинув один цивільний, двоє поранені, евакуйовано 257 осіб за добу

У Донецькій області через обстріли загинув один цивільний, двоє поранені, евакуйовано 257 осіб за добу

09:12 13.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську семеро постраждалих за добу

Унаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську семеро постраждалих за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей

Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

Ворог за добу втратив 1400 осіб

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"

Понад половина українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на світло для ремонту пошкодженої інфраструктури - соцопитування

Мінветеранів та Мінцифри проводять бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії"

З України під виглядом декорацій для акваріума намагалися переслати 52 молюски юрського періоду - Держмитниця

Із окупації вдалося повернути 6 дітей

РФ наступає в Харківській області для створення буферної зони, а не з метою подальшого просування - ISW

Держслужбовці, у яких є бронь, мають уточнити свої дані в ТЦК - Міноборони

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА