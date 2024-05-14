Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий і двоє поранених - Прокудін

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є загиблий і двоє поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав та Осокорівка. Також ворог завдав ракетного удару балістикою по Херсону", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад і припортову інфраструктуру. Пошкоджено господарські будівлі та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 2 дістали поранення, додав очільник ОВА.

Тим часом, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони на Херсонщині знищили 2 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".