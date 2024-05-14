Події

08:20 14.05.2024

Російські війська за добу понад 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

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Російські війська за добу понад 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці та 21 обстрілом із РСЗВ накрив Малу Токмачку і Роботине.

Також 208 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Кам'янське.

Крім того, 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Разом із тим, надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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