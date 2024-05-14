Україна та Сербія обговорили посилення парламентської співпраці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з главою парламенту Сербії Аною Брнабич обговорив посилення парламентського співробітництва двох країн.

"Сьогодні в Белграді я зустрівся з головою парламенту Сербії Аною Брнабич. Ми домовилися про посилення парламентського співробітництва між Україною та Сербією", - сказано в телеграм-каналі МЗС.

Кулеба подякував парламенту Сербії за участь у парламентському вимірі Кримської платформи. Також український міністр висловив подяку голові сербського парламенту за гуманітарну допомогу Сербії Україні протягом перших повномасштабної російської агресії, коли вона очолювала сербський уряд.