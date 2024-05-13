Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, сторони скоординували свої позиції перед Самітом миру.

"Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Прем'єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Президент зазначив, що Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, примусово переміщених РФ. Він додав, що участь Канади у Саміті миру "принципово важлива для повернення тисяч людей додому".

Крім цього, співрозмовники обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки.

Як повідомлялося, 11 травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії.