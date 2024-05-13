Події

20:54 13.05.2024

На лінії фронту за добу зафіксовано 140 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу зафіксовано 140 бойових зіткнень

На лінії фронту на півдні та сході України за добу зафіксовано 140 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"На харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противнику, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку українські підрозділи протягом поточної доби відбили 15 атак.

На лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.

На сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону українських військ, успіху не мав.

На времівському напрямку українські захисники загалом відбили 11 атак у районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін.

"Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на конфігурації обстановки. Командування приймає оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою", - наголосили в штабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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