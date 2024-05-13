Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

Російські снайпери обстріляли броньований позашляховик поліції під час евакуації громадян із Вовчанська Харківської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Ми заїхали на вулицю, звідки потрібно було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання в лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми розвернулися, то нам пробили колесо і вслід також стріляли", - розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Поліцейський автомобіль знову в строю і продовжує забезпечувати евакуацію населення.