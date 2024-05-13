Події

19:04 13.05.2024

Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

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Російські снайпери обстріляли броньований позашляховик поліції під час евакуації громадян із Вовчанська Харківської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Ми заїхали на вулицю, звідки потрібно було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання в лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми розвернулися, то нам пробили колесо і вслід також стріляли", - розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Поліцейський автомобіль знову в строю і продовжує забезпечувати евакуацію населення.

 

 

 

Теги: #обстріли #снайпери #рф #авто

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