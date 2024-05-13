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19:01 13.05.2024

Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова

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Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна подала у відставку у зв'язку з нещодавнім звільненням віцепрем'єра Олександра Кубракова.

"Сьогодні написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у зв'язку зі звільненням міністра", - написала вона у фейсбуці в понеділок.

За словами Азархіної, команда Кубракова отримала напрям регіональної політики 2023 року в ситуації, коли "не існувало цифровізації процесів, де був хаос у документах, даних і підходах. Де був ручний режим управління в усьому. Де був клуб обраних експертів, які диктували всім своє безальтернативне бачення того, чим є заснована на принципах ЄС регіональна політика України".

"Прийшовши на посади, ми будували сильну та відкриту для всіх команду, створили покроковий план перезапуску регіональної політики. У фокусі - інвестиції, верифіковані дані, територіально орієнтований підхід. Ми розпочали складний процес синхронізації питань відновлення та розвитку, адже вже тоді було очевидно - війна з нами надовго", - написала Азархіна.

За її словами, команда зустріла всі виклики й проблеми, розуміючи, що буде складно, "що будуть критикувати та знецінювати нашу роботу. Що на кожному кроці стоять люди, які не зацікавлені в нашому успіху. Люди, які під регіональною політикою розуміють контроль над рекламними площами в обласних центрах, ручний розподіл коштів на проєкти регіонального розвитку та нескінченні турне в п'ятизіркових готелях із безрезультатними обговореннями".

"Ми взяли найкраще, що було в попередньої команди, додали власний досвід і сучасні рішення. Вибудували системну прозору комунікацію з іноземними партнерами, адже зрозуміло, що сьогодні без системної підтримки союзників Україна б не вистояла. Результат - системні державницькі рішення, а не гасла про те, як треба підтримувати регіони", - зазначено в повідомленні.

Азархіна виділила чотири моменти, які, на її думку, вдалися. За її словами, зокрема, було закладено основу для прозорого, підзвітного, заснованого на даних відновлення за лідерства місцевого самоврядування в єдиній рамці державної регіональної стратегії.

Вона зазначила, що завдяки bottom-up, data-driven & transparent approach громади стали рушійною силою відновлення. А 9,3 млрд грн, розподілених у такий спосіб, стали дієвим інструментом підтримки регіональної політики, зокрема кошти спрямували на реалізацію 336 проєктів у 99 територіальних громадах.

Загалом же, за даними заступника міністра, 2023 року на 834 проєкти громад і регіонів спрямовано 21,6 млрд грн. Усі ці проєкти відібрали за методологією пріоритизації, розробленою на базі підходів Світового банку, і внесли в систему DREAM.

Водночас Азархіна зазначила, що до неї зверталися народні депутати зі своїми переліками "дійсно пріоритетних проєктів" відновлення громад, проте всі без винятку проєкти оцінювали за розробленою Transparency International Ukraine спільно з громадськістю методологією.

Також серед успішних кроків, які вдалося реалізувати команді, вона виокремила переосмислення Державного фонду регіонального розвитку, оновлення тексту Державної стратегії регіонального розвитку та затвердження урядом Плану заходів щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки.

Заступник глави Мінвідновлення подякувала всій команді, яка допомагала втілювати численні ініціативи, і заявила, що ядро команди зараз готує Transition Book для наступників.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори звільнення віцепрем'єра пояснили це рішення у ВР відновленням Мінрегіонрозвитку.

Теги: #звільнення

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