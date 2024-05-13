Події

17:53 13.05.2024

Кількість поранених у Вовчанську зросла до 5 людей - прокуратура

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Кількість поранених у Вовчанську зросла до 5 людей - прокуратура

Протягом понеділка ЗС РФ обстрілювали Вовчанськ з артилерії і скидали на місто авіабомби, кількість постраждалих зросла до п’яти людей.

"Наразі відомо про п'ятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків й одну 54-річну жінку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляла про трьох поранених у Вовчанську й одну постраждалу внаслідок обстрілу в селі Липці.

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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