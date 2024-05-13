Через ворожий обстріл у Тягинці постраждала місцева жителька - Херсонська ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу в Тягинці (Херсонська обл.) постраждала місцева жителька, її шпиталізували з вибуховою травмою, струсом мозку і контузією, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через ранковий обстріл Тягинки постраждала місцева жителька. Сьогодні в обід до лікарні по допомогу звернулася 61-річна жінка. Внаслідок ворожого удару вона отримала вибухову травму, струс мозку та контузію", - йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що постраждалу шпиталізували.