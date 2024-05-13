Події

14:52 13.05.2024

Через ворожий обстріл у Тягинці постраждала місцева жителька - Херсонська ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу в Тягинці (Херсонська обл.) постраждала місцева жителька, її шпиталізували з вибуховою травмою, струсом мозку і контузією, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через ранковий обстріл Тягинки постраждала місцева жителька. Сьогодні в обід до лікарні по допомогу звернулася 61-річна жінка. Внаслідок ворожого удару вона отримала вибухову травму, струс мозку та контузію", - йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що постраждалу шпиталізували.

Теги: #постраждала #херсонська_область #обстріл

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