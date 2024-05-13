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14:11 13.05.2024

Армія РФ обстріляла Сновську громаду касетними боєприпасами, поранені троє мирних жителів - Чернігівська ОВА

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Армія РФ обстріляла Сновську громаду касетними боєприпасами, поранені троє мирних жителів - Чернігівська ОВА

Унаслідок масованого обстрілу касетними боєприпасами у Сновській громаді (Чернігівська обл.) поранені троє мирних жителів, пошкоджені будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні близько 11 години ворог завдав масованого удару касетними боєприпасами по Сновській громаді. Попередньо трьох мирних мешканців поранено", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, також пошкоджені будинки, авто, цивільна інфраструктура.

 

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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