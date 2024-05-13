Події

12:12 13.05.2024

Петиція про створення офіційного кладовища домашніх тварин у Києві не зібрала необхідних для розгляду голосів

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Петиція про створення офіційного кладовища домашніх тварин у Києві не зібрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міськради із закликом створити офіційне кладовище для домашніх тварин в українській столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 12 березня і станом на 13 травня вона набрала лише 3,2 тис. голосів із необхідних 6 тис.

"У більшості з нас є коти та собаки, які для нас члени сім'ї і яких ми дуже любимо. Але, на жаль, при втраті улюбленця ми стикаємося з великою проблемою поховання, бо офіційного кладовища для тварин наразі в нашому місті не існує", - йшлося в тексті петиції.

Автор петиції наголошував, що якщо виділити офіційну територію під кладовище, у людей не лише виникне можливість вшанувати пам'ять улюбленця, а й зменшиться масове поховання тварин у парках, лісах і дворах будинків, що допоможе запобігти отруєнню ґрунтових вод і середовища.

"Також це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини, якщо знатимуть, що його не забудують та не знесуть", - наголошують у петиції.

Згідно з даними з відкритих джерел, у Києві в різних районах є принаймні п'ять стихійних кладовищ домашніх тварин.

Теги: #тварини #кладовище #петиція

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