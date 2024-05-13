Події

09:11 13.05.2024

Науседа перемагає в першому турі виборів президента в Литві

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Науседа перемагає в першому турі виборів президента в Литві

Чинний президент Литви Гітанас Науседа перемагає на виборах глави держави з більш ніж 44% голосів виборців, випливає з попередніх даних Головної виборчої комісії (ГВК).

Зазначається, що після підрахунку абсолютної більшості голосів виборців у прем'єрки Литви Інґріди Шимоніте близько 20% голосів, Науседа набрав трохи більше ніж 44%.

"Моєю головною метою, напевно, було вийти до другого туру на цьому етапі. Я думаю, що її досягнуто", - заявила Шимоніте.

Науседа, який претендує на другий президентський термін, здобув найбільшу кількість голосів практично в усіх муніципалітетах, за винятком Вільнюса, де перемогла Шимоніте, а також Шальчинінкая і Вісагінаса, де свою перемогу святкував медик Едуардас Вайткус.

За посаду президента Литви боролися вісім політиків.

За даними ГВК, адвокат Ігнас Вегеле набрав 12% голосів, голова партії "Зоря Нямунаса" Ремігіюс Жемайтайтіс - 9%, медик Вайткус - 7%, юрист Дайнюс Жалімас - 3,5%, лідер Партії праці, член сейму Андрюс Мазуроніс - 1,4%, колишній заступник міністра оборони Гедрімас Еглінскас - 1,35%.

Теги: #литва #вибори

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