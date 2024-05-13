За минулу добу окупанти 399 разів ударили по Запорізькій області

Російські окупанти за добу завдали по Запорізькій області 399 ударів із різних видів зброї, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"Протягом доби окупанти 399 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав 5 авіаційних ударів по Оріхову та Малій Токмачці, 178 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. Здійснено 7 обстрілів із РСЗВ, які накрили Малу Токмачку і Роботине, 209 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки.

За даними ОВА, надійшло 2 повідомлення про руйнування житла, мирні жителі не постраждали.