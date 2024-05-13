13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 810 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 810 RUSSIAN AGRESSION

13 травня відзначають День яблучного пирога, Всесвітній день кульбаби, День народження застібки-липучки, Міжнародний день хумусу.

В Ізраїлі - День Незалежності, в Ірландії - День лепрекона.

Православна церква - мучениці Глікерії.

Всесвітній день кульбаби

Приблизно в цей період починають цвісти ці яскраві рослини. Хоча перші кульбаби часто з'являються ще у квітні, а в травні жовті квіти змінюються білими пухнастими кулями з насінням. Корінь кульбаби широко застосовують у медицині. Його додають до складу відварів, що лікують захворювання травної системи. Латиною ця квітка називається Taraxacum ("лікування очей").

Міжнародний день хумусу

Хумус готують із турецького гороху (нуту), оливкової олії, тахіни (кунжутної пасти), лимонного соку і різних спецій. Найбільш поширена страва в країнах Близького Сходу, а в Ізраїлі навіть вважається національною.

День народження застібки-липучки

Цього дня 1958 року швейцарський учений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід.

Ще цього дня:

1865 - В Одесі відкрито третій в Україні університет - Новоросійський, сьогодні - національний університет імені Мечникова;

1913 - Відбувся політ першого у світі 4-моторного літака конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана;

1918 - У США надруковано поштові марки з перевернутим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю;

1927 - Засновано київський футбольний клуб "Динамо".

1950 - В англійському Сільверстоуні відбулися перші перегони першого чемпіонату "Формули-1";

1963 - Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН;

1981 - На площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II;

1989 - Близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення в Китаї демократичних реформ;

1990 - Вийшов перший номер газети "Галичина" - першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області;

1991 - У Києві відбувся I Конгрес поляків, які проживають в Україні.

1992 - Американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли відразу три космонавти;

2014 - Проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку в околицях села Маячка. Унаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинули 7 українських десантників.

Церковне свято

Гликерія - християнська мучениця, відома світові своїми подвигами, здійсненими в ранню епоху християнства. Свята рано залишилася сиротою, проте вона виросла істинною християнкою, вела аскетичний спосіб життя, дала обітницю безшлюбності.

Гликерія була сильна у своїй вірі. Вона багато разів ішла наперекір громадській думці та проповідувала люду ідеї християнства. Наприклад, одного разу Гликерія увійшла до язичницького храму заради переконання недбайливих. Цей вчинок був дуже ризикованим, проте вона намагалася обернути їх в істинну віру, щоб виконати свою життєву місію. Після цих подій місцева влада наказала стратити Гликерію. Її було кинуто на розтерзання в клітку до двох левиць. Одна з них не зачепила Гликерію, а лише підійшла до неї. Друга справді вбила нещасну мученицю (при цьому не розірвавши тіла).

Іменини: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Ірина.