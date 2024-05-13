Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку ситуація складна і динамічно змінюється

Протягом доби на Слобожанських напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з них 14 боїв ще тривають, повідомляють в оперативній інформації щодо ситуації на Харківському напрямку на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, опублікованій уночі в понеділок.

"Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук'янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Олійникове - Лук'янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе", - йдеться в повідомленні,

Також повідомляється про бої за прикордонне місто Вовчанськ.

"Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами. Лише вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На цей час ворог має тактичний успіх", - інформує Генштаб.

Підкреслюється, що штабом сплановано заходи зі знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

"Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки та завдання точкових ударів для нанесення максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. Під час визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів", - резюмує Генштаб ЗСУ.