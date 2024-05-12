Якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників, то він помиляється - Блінкен

"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телекомпанії CBS News.

"Немає жодних сумнівів у тому, що багатомісячна затримка із затвердженням запиту на додатковий бюджет і відправкою зброї для України обійшлася недешево. Тільки цього тижня ми виділили близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб поквапитися з наданням цієї допомоги. Європейці роблять те саме", - зазначив держсекретар.

Говорячи про наступ, розпочатий РФ на харківському напрямку, держсекретар зазначив: "Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі, де вона постачає через Чорне море стільки ж продовольства, скільки й до вторгнення Росії в Україну, а також тримати під загрозою російські сили, зокрема в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію".

Так само Блінкен зазначив, що допомога Україні від союзників триватиме.

"Ми надаємо для цього всі необхідні системи, але зараз складний момент. Ми нікуди не йдемо, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників. Він помиляється", - сказав держсекретар.