Шойгу призначено секретарем Радбезу РФ
Володимир Путін підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем ради безпеки РФ. Іншим указом Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу РФ "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Володимир Путін підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем ради безпеки РФ. Іншим указом Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу РФ "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників, то він помиляється - Блінкен
За добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, 30 атак окупантів відбито на покровському напрямку
Вхід для клієнтів:
UKR.NET- новости со всей Украины