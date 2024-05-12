Події

21:49 12.05.2024

Шойгу призначено секретарем Радбезу РФ

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Володимир Путін підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем ради безпеки РФ. Іншим указом Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу РФ "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

 

 

Теги: #радбез #призначення #рф

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