Президентські вибори в Литві відбулися за явки майже в 60%

У Литві в неділю відбулися президентські вибори, а також референдум про легалізацію подвійного громадянства.

За даними Головної виборчої комісії (ГВК) Литви, на президентських виборах загалом проголосували 59,37% виборців: 47,78% виборців прийшли на вибори в неділю і ще 11,59% проголосували заздалегідь.

Вищу явку в першому турі президентських виборів було зафіксовано лише в 1993 і 1997 роках, коли проголосували 78,6% і 71,45% громадян, які мають право голосу, відповідно. У наступні роки явка коливалася від 48,4% (2004) до 53,9% (2002).

Загальна кількість громадян, внесених до списків виборців цього року, становила 2 млн 385 тис. 234 особи.

За президентське крісло боролися вісім політиків.

Згідно з опитуваннями громадської думки, чинний президент Гітанас Науседа, який претендує на переобрання, вийде до другого туру з одним зі своїх суперників - висунутою консерваторами прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте або безпартійним юристом Ігнасом Вегеле.

Науседа, який проголосував у неділю на виборах глави держави, бачить необхідність у коригуванні складу уряду. "Президент, навіть у разі, як то кажуть, технічної реорганізації уряду, однаково повинен узяти на себе ініціативу і внести корективи, якщо він вважає це за необхідне, а я вважаю, що це необхідно зробити", - сказав він журналістам у Вільнюсі.

Що стосується референдуму про легалізацію подвійного громадянства, то на ньому пропонували змінити Конституцію, вилучивши з неї положення, яке тепер перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства, - про те, що "окрім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно". Необхідно також висловити думку з приводу зміненої редакції Конституції: "Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням і на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття і втрати громадянства визначається законом".

Для того, щоб це положення було легітимізовано, за нього на референдумі має проголосувати більше половини всіх громадян Литви, які мають право голосу. Цієї планки не було досягнуто, і такий референдум було визнано таким, що не відбувся 2019 року. Тоді 956 тисяч 564 людини проголосували за легалізацію подвійного громадянства або 38% виборців.