Події

21:01 12.05.2024

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 57 авіаударів по Україні, обстріляли понад 140 населених пунктів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали шість ракетних і 57 авіаударів по Україні, обстріляли понад 140 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 67 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 41 обстріл позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області, Твердохлібове та Білогорівка Луганської області, Олександропіль, Воздвиженка, Вовче, Новоселівка Перша, Дружба і Нью-Йорк Донецької області, Львове Херсонської області. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на лиманському, покровському та курахівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр і Костянтинівка Донецької області.

 

 

Теги: #війна #рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 12.05.2024
Путін представив кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони

Путін представив кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони

20:56 12.05.2024
Трьох мирних жителів поранено в результаті недільних ворожих обстрілів Харківської області

Трьох мирних жителів поранено в результаті недільних ворожих обстрілів Харківської області

20:01 12.05.2024
Зеленський відзначає "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

Зеленський відзначає "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

19:01 12.05.2024
РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину

РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину

09:04 12.05.2024
На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів

08:13 12.05.2024
За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів

За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів

08:04 12.05.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина

03:55 12.05.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка

Окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка

20:02 11.05.2024
110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

19:35 11.05.2024
Дитина підірвалася на міні в селі Херсонської області

Дитина підірвалася на міні в селі Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Росіяни вдарили ракетою по околиці Сум, наслідки уточнюються, попередньо без жертв - ОВА

На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський

Зеленський у День матері подякував українкам за їхню важку працю, доброту й надзвичайну мужність у складний для країни час

ОСТАННЄ

Президентські вибори в Литві відбулися за явки майже в 60%

Українська авіація завдала за добу ударів по 15 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

За добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, 30 атак окупантів відбито на покровському напрямку

ВИБУХ У МИРГОРОДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

У Криворізькому районі збито російську ракету

Із прикордоння Харківської області за два дні евакуйовано понад 4,5 тис. жителів

Кулеба привітав нового очільника МЗС Португалії з призначенням та обговорив із ним імплементацію Формули миру

РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину - Лисак

ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА