Окупанти за добу завдали шість ракетних і 57 авіаударів по Україні, обстріляли понад 140 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 67 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 41 обстріл позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області, Твердохлібове та Білогорівка Луганської області, Олександропіль, Воздвиженка, Вовче, Новоселівка Перша, Дружба і Нью-Йорк Донецької області, Львове Херсонської області. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на лиманському, покровському та курахівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр і Костянтинівка Донецької області.