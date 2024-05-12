Події

20:52 12.05.2024

За добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, 30 атак окупантів відбито на покровському напрямку

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За добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, 30 атак окупантів відбито на покровському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили 112 атак і штурмів російських окупантів на харківському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, покровському, курахівському, времівському та оріхівському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на покровському напрямку. "На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 30 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - ідеться у зведенні.

На харківському напрямку ворог здійснив 10 атак біля населених пунктів Лук'янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугроватка Харківської області. На куп'янському напрямку відбито дев'ять атак поблизу Петропавлівки та Берестового Харківської області, Стельмахівки та Андріївки Луганської області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище. На лиманському напрямку відбито 15 атак неподалік Серебрянського лісництва, населених пунктів Новоєгорівка та Макіївка Луганської області, Терни Донецької області.

На сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. На краматорському напрямку відбито 16 атак біля Григорівки, Нового, Андріївки та на південь від Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На курахівському напрямку окупанти чотири рази намагалися прорвати оборону українських військ. На времівському напрямку відбито 16 атак біля населених пунктів Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області. На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників біля Роботиного Запорізької області.

На торецькому, гуляйпільському та придніпровському напрямках російські окупанти минулої доби наступальних (штурмових) дій не вели.

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

Як повідомлялося, днем раніше за добу на фронті було зафіксовано 104 бойових зіткнення, у п'ятницю - 91.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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