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16:25 12.05.2024

Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру

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Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з ірландським рок-музикантом, вокалістом гурту U2 Боно та закликав його підтримати ідею Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, поширювати інформацію про нього, повідомляється на сайті Офісу глави Української держави в неділю.

"Ви можете допомогти в цьому, оскільки ваш голос знають і чують мільйони людей, і він гучніший за голоси багатьох політиків", - наголосив Єрмак.

Розмова відбулася в день народження Боно. Єрмак подякував музиканту за підтримку і допомогу Україні під час війни.

Боно заявив, що його найбільшим бажанням є те, щоб Україна залишалася вільною. "Українці – справжні герої. Сьогодні ви перебуваєте на передовій боротьби за свободу для всіх нас. Українці мають незламний дух. Дух, який неможливо підкорити", - сказав фронтмен U2.

Лідери U2 Боно і Едж приїжджали до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського у травні 2022 року, щоб продемонструвати солідарність з українським народом.

Теги: #єрмак #саміт_миру

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