США запропонували Ізраїлю розвіддані, щоб уникнути вторгнення в Рафах - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала Ізраїлю розвідувальну інформацію, зокрема щодо місцезнаходження лідерів ХАМАС і прихованих тунелів угруповання, в обмін на стримування військової операції в Рафаху, пише The Washington Post (WP).

Зазначається, що під час таємних переговорів американські офіційні особи також запропонували допомогти Ізраїлю в розгортанні наметових містечок, доставці їжі, води та ліків, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаха, мали придатне місце для життя.

Як пише WP, президент Байден і його високопоставлені помічники робили такі пропозиції протягом останніх кількох тижнів, сподіваючись переконати Ізраїль провести більш обмежену та цілеспрямовану операцію в південному місті Газа, де ховаються приблизно 1,3 млн палестинців, які втекли туди з інших частин Гази.