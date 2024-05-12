На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів

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ЗС РФ о 8:00 обстріляли Вовчанськ, загинула мирна мешканка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожих обстрілів загинула 73-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в ніч на неділю ЗС РФ скинули КАБ на Вільчу, було пошкоджено корпус геріатричного пансіонату, а у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.

Крім того, напередодні, внаслідок артобстрілу Глибокого 63-річний чоловік, а в результаті серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння загинув 51-річний чоловік, поранено чотирьох чоловіків (від 39 до 64 років) та 83-річну жінку, а також пошкоджено десятки приватних будинків.