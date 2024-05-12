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05:55 12.05.2024

У Вовчанську Харківської області залишається приблизно 300-400 жителів - поліція

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У Вовчанську Харківської області залишається приблизно 300-400 жителів - поліція

У прикордонному Вовчанську Харківської області залишається приблизно 300-400 жителів, дітей у місті немає, їх евакуювали торік, розповів про ситуацію в місті начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина, повідомляє "Суспільне. Харків" у суботу ввечері.

"У нас зараз є заявки від родичів людей, які залишилися, вони дзвонять у поліцію і просять евакуювати людей, тоді поліцейські їдуть за цими адресами і вмовляють людей їхати. У місті місяць, як немає світла. Після влучання авіабомби було знищено опору і Вовчанськ знеструмлено", - зазначив Стецина.

За його словами, тривають артобстріли за містом, між Вовчанськом і селом Гатище. Чути, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох снарядів за раз.

"Б'ють хаотично в приватний сектор, сьогодні пошкодило багатоквартирні будинки. Двоповерховий будинок на вісім квартир майже повністю був знищений, на щастя, там ніхто не постраждав, люди встигли сховатися", - розповів начальник відділу поліції.

Як повідомлялося, із громад на півночі Харківської області, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, станом на 12:00 суботи евакуйовано понад 2,5 тисячі осіб.

 

Теги: #україна #харківська_область #евакуація

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