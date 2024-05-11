У Херсонській ОВА повідомили про ще одного постраждалого внаслідок підриву на російській міні

Унаслідок підриву на російській міні в селі Музиківка, окрім 11-річного хлопчика, є ще один постраждалий, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу ввечері.

"Це - дідусь хлопчика. У 63-річного чоловіка діагностували осколкове поранення ніг і спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Дідусь з онуком пасли худобу поблизу каналу. Трагедія сталася через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"11-річного хлопчика вже прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує", - додав Прокудін.

Раніше повідомлялося, що в селі Музиківка Херсонської області на російській міні підірвалася дитина.