Війська РФ протягом дня обстрілювали Нікопольський район з артилерії та БПЛА, завдали удару по Синельниківському району

Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район з артилерії та безпілотників, також завдали удару по Синельниківському району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Протягом дня вдарив 9 безпілотниками і тричі обстріляв з артилерії. Постраждали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади", - написав він у телеграм-каналі.

"Пошкоджено 7 приватних будинків, кілька господарських будівель і парників, гараж, авто та лінії електропередач. Понівечений і інфраструктурний об'єкт", - уточнив Лисак.

Очільник Дніпропетровської ОВА також повідомив, що росіяни вдарили і по Синельниківському району. Там без жертв.

Раніше повідомлялося, що в Нікополі під час артобстрілу 61-річна жінка отримала осколкове поранення, її госпіталізували.