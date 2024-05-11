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16:27 11.05.2024

Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Україні 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет

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Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Україні 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет

Велика Британія надасть Україні допомогу в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів у вигляді фінансування і 4 млн боєприпасів, понад 1600 ракет, а також 400 транспортних засобів, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky", - йдеться в повідомленні Міноборони в соціальній мережі Х у суботу.

Раніше повідомлялося з посиланням на прем'єра Великої Британії Ріші Сунака, що Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великої Британії. Допфінансування використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відбиття російського вторгнення на суходолі, морі та повітрі. Пакет допомоги містить 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини і 78 всюдиходів, майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Теги: #україна #військова_допомога #велика_британія

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