У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі в прикордонних громадах Харківщини, повідомляють у телеграм-каналі глави МВС Ігоря Клименка.

Як зазначається, бійці спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом із десантом, автомобільну та спеціальну техніку. Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках і продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці Держприкордонслужби та Нацгвардії утримують позиції і дають відсіч загарбникам.

"Поліцейські продовжують нести службу в громадах, які перебувають під обстрілами. За добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів", - зазначається в повідомленні.

У МВС поінформували, що наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. "Евакуаційні заходи тривають, команди працюють у важких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів", - зазначили в міністерстві.

Раніше Міноборони України повідомило, що на вовчанському напрямку в Харківській області приблизно о 5-й ранку 10 травня сталася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки.