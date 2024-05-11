На Херсонщині двоє людей постраждали від російських обстрілів - ОВА

Через російські обстріли постраждала місцева мешканка села Тягинка та мешканець села Садове в Херсонській області, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграм-каналі.

"У 72-річної жінки вибухова та черепно-мозкова травма, осколкове поранення грудної клітки та контузія. У стані середньої тяжкості постраждалу доправили в лікарню для надання меддопомоги", - зазначається в повідомленні.

У селі Садове постраждав чоловік 82 років, який перебував у дворі під час артобстрілу. "Постраждалого з осколковими пораненнями грудної клітини, стегна та стопи доправили до лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", - поінформували в обладміністрації.