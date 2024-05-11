Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області

Троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули в ДТП на об'їзній дорозі Вінниці опівдні в суботу.

"За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще одного правоохоронця госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою і поверталися з навчання", - повідомила Нацполіція України в телеграм-каналі.

Водія другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружину та їхню неповнолітню дитину також доправлено до медичного закладу. За інформацією медиків, загроз їхньому життю немає.

Третій автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.