Події

14:56 11.05.2024

Росіяни обстріляли газорозподільну станцію в Херсонській області - голова ОВА

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Росіяни обстріляли газорозподільну станцію в Херсонській області - голова ОВА
Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти в суботу, 11 травня, обстріляли газорозподільну станцію в Станіславській громаді Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Без газу залишаться чотири населені пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це понад дві тисячі споживачів", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюється численними обстрілами.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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