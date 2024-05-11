Росіяни обстріляли газорозподільну станцію в Херсонській області - голова ОВА

Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти в суботу, 11 травня, обстріляли газорозподільну станцію в Станіславській громаді Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Без газу залишаться чотири населені пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це понад дві тисячі споживачів", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюється численними обстрілами.