Події

14:35 11.05.2024

Евакуйовано вже понад 2,5 тис. осіб із населених пунктів на півночі Харківщини, які постійно обстрілюють, - Синєгубов

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Із громад на півночі Харківської області, що перебувають під постійними ворожими обстрілами, станом на 12:00 суботи евакуйовано понад 2,5 тисячі осіб.

"Із цих напрямків уже було евакуйовано 2526 осіб. Більшість (евакуйованих - ІФ-У) - це вовчанський напрямок, трохи менше - північ, золочівський напрямок Богодухівського району, ще менше - Харківський район, липецький напрямок", - сказав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, 70% евакуйованих уже знають, де житимуть, решта 30% потребують місця тимчасового проживання. Синєгубов запевнив, що адміністрація забезпечить тимчасовим житлом людей, які цього потребують, а в разі необхідності евакуації за межі області - "Укрзалізниця" допоможе із залізничними перевезеннями.

"У нас розгорнуто ще 830 місць для розміщення евакуйованих осіб. За необхідності ми цю цифру зможемо збільшити. У нас досягнуті домовленості з "Укрзалізницею", якщо буде масова евакуація за межі території Харківської області, ми можемо подавати окремі поїзди за окремими напрямками. Приміські поїзди у нас також курсують", - сказав Синєгубов.

Теги: #харківська_область #евакуація

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