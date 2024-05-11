EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) дискваліфікувала представника Нідерландів на "Євробаченні-2024" Йоста Кляйна, йдеться в заяві, яку оприлюднила пресслужба EBU.

"Шведська поліція розслідувала скаргу, яку подала жінка зі знімальної групи після інциденту, що стався після його виступу в півфіналі у четвер увечері. Доки судовий процес триває, йому було б недоцільно продовжувати участь у Конкурсі", - зазначено в заяві.

Зазначається, що всупереч повідомленням деяких ЗМІ та припущенням у соціальних мережах, в інциденті не брав участі будь-який інший артист або член делегації.

"Ми дотримуємося політики абсолютної нетерпимості до неналежної поведінки на нашому заході і прагнемо забезпечити безпечне і надійне робоче середовище для всіх працівників Конкурсу. У зв'язку з цим поведінка Йоста Кляйна стосовно члена команди вважається порушенням правил Конкурсу", - наголосили в EBU.

Гранд-фінал 68-го конкурсу пісні "Євробачення" тепер продовжиться за участю 25 пісень.