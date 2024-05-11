Події

11:14 11.05.2024

Росіяни за добу 11 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

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Росіяни за добу 11 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблі й поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу, 11 травня.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади двоє людей загинули і одну поранено. У Курахівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків у Трудовому, два у Вовченці, один у Кураховому. Також пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівку в Гострому.

У Лиманській громаді обстріляні Терни та Ямполівка. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено сім об'єктів. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено чотири будинки.

У Часовоярській громаді поранено двох людей, пошкоджено 14 приватних будинків, три багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено три будинки та нежитлову споруду.

Із лінії фронту евакуйовано 454 людей, зокрема 74 дітей.

Теги: #обстріли #донецкая_область

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