У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі три кораблі, один з яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в суботу вранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 5 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 7 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.