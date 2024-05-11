Події

08:11 11.05.2024

У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

1 хв читати
У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі три кораблі, один з яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в суботу вранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 5 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 7 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф #вмс_зс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 07.05.2024
На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

07:12 07.05.2024
У Середземному морі на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

У Середземному морі на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

06:54 04.05.2024
У Середземному морі на бойовому чергуванні два кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

У Середземному морі на бойовому чергуванні два кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

08:51 01.05.2024
У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

07:35 28.04.2024
У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів"

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів"

07:26 25.04.2024
У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

08:35 24.04.2024
РФ вивела в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

РФ вивела в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

18:32 21.04.2024
Українські ВМС завдали удару по російському судну "Комуна" - речник ВМС ЗСУ

Українські ВМС завдали удару по російському судну "Комуна" - речник ВМС ЗСУ

07:59 21.04.2024
РФ вивела в Середземне море три кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 20 ракет

РФ вивела в Середземне море три кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 20 ракет

20:43 17.04.2024
Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1320 окупантів

ВИБУХ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

ОСТАННЄ

Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумської області

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і 108 авіаударів

Генштаб ЗС України: Авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 районах скупчення сил противника

ЗС України за добу ліквідували 1320 окупантів

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Херсонської області, поранено четверо людей

За минулу добу окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російський наступ уздовж кордону в напрямку Харкова має на меті відволікти і закріпити українські сили від інших районів на сході України

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Буенос-Айресі зіткнулися два поїзди, постраждало близько 60 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА