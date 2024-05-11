Ворог обстріляв 14 населених пунктів Херсонської області, поранено четверо людей

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, четверо мирних жителів дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін уранці в суботу.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Токарівка, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Тягинка, Архангельське. Також ворог спрямував по Херсону керовані авіабомби... Внаслідок російської агресії 4 людини дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в адмінбудівлю. Також пошкоджено складські приміщення та приватні автомобілі.