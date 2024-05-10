Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він особисто запросив узяти участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, президента Аргентини Хав'єра Мілея, прем'єр-міністра Ісландії Б'ярні Бенедиктссона та Вселенського патріарха Варфоломія.

"Лідери світу матимуть можливість проявити свою волю для відновлення повної сили міжнародного права та припинення війни. Я вдячний кожному, хто підтримує нас в організації Саміту і допомагає протидіяти російським спробам зірвати наближення миру", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.